Versteckt in einem Wohnhaus in Böhlen entstehen kleine, filigrane Kunstwerke, die Menschen aus ganz Deutschland anlocken. Sandra und Maik Grossmann, ein Ehepaar aus Böhlen, haben sich mit ihrer Glasvogelwelt in der Glasbläserkunst etabliert. Während Maik in der Werkstatt sitzt und Glas in faszinierende Formen bringt, kümmert sich Sandra um den Verkauf der Produkte.