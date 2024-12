"Scottie erlitt eine Stichwunde an der rechten Handfläche durch ein zerbrochenes Glas", teilte Schefflers Manager Blake Smith mit. "Kleine Glassplitter blieben in der Handfläche, die operiert werden musste. Ihm wurde gesagt, dass er in drei bis vier Wochen wieder zu 100 % fit sein sollte." Schefflers nächster Turnierstart ist nun für den 16. bis 19. Januar im kalifornischen La Quinta vorgesehen.