Die Walker und Nordic Walker konnten das erste Mal mit eigener Wertung am Glasmacherlauf teilnehmen. 21 Sportler nutzten dies und starteten am Samstag pünktlich um 9.25 Uhr auf dem Dorfplatz in Piesau. Gleich danach gingen 25 Mädchen und Jungen bis 15 Jahre beim Zwei-Kilometer-Kinderlauf auf die Strecke. Der Vorjahressieger Aron Kautz vom Lauf-Team Gotha schaffte den nicht ganz leichten Kinderlauf mit 90 Höhenmetern in 8:45 Minuten und wurde damit Sieger. Schnellstes Mädchen war, wie zu erwarten, Jasmin Konrad vom LAC Rudolstadt in 8:48 Minuten. Auch sie hatte den Lauf letztes Jahr gewonnen, aber sie verbesserte ihre Zeit um sieben Sekunden. Leider fehlten ihr fünf Sekunden, um den Streckenrekord, den Janne Linnea Weigelt vom WSV Scheibe-Alsbach 2023 aufgestellt hat, zu unterbieten.