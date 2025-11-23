Als Erstes braucht’s ein „Freies Wort“! Das war es zumindest, worum Alexandra Fresch ganz dringend bat, bevor sie sich am Freitagnachmittag gemeinsam mit Carrie Strope und Rachel VanLiere am Studioofen im Glaszentrum Lauscha an die Arbeit machte.
Alexandra Fresch (Ohio) und Carrie Strope (Nebraska) sind Artists in Residence in der Künstlerresidenz Goetheschule. Bei ihrer Vernissage präsentieren sie eine ganz spezielle Technik.
