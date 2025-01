Glasindustrie: Schott investiert an seinem Gründungsort

Das Unternehmen, das heute seinen Hauptsitz in Mainz hat, war 1884 in Jena gegründet worden. Derzeit werden am Gründungsstandort rund 500 Mitarbeiter beschäftigt, so der Sprecher. Ein Teil des Firmengeländes in Jena, nach eigenen Angaben etwa ein Drittel, ging an das Optik- und Elektronik-Unternehmen Carl Zeiss, das derzeit in der Thüringer Stadt mit großem Aufwand einen neuen Campus baut, an den voraussichtlich 2027 alle Jenaer Zeiss-Tochterfirmen umziehen werden. Schott und Zeiss sind Unternehmen der Zeiss-Stiftung.