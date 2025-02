Nach der Vertragskündigung der BBV gegenüber dem Unternehmen Diroba sei der von der Diroba genutzte Lagerplatz in Großbreitenbach zu 99 Prozent geräumt. Ein paar leere Container würden dort noch stehen, so die Information zur jüngsten Ortschaftsratssitzung in Großbreitenbach. Matthias Gruhn (CDU/UL), Ortschaftsbürgermeister, sagt, dass das Unternehmen BBV auf der Suche nach einem neuen Baupartner für den Ausbau des Glasfasernetzes sei. Das gestaltet sich schwierig, weil es um Garantieleistungen für erbrachte Arbeiten geht, um begonnene und nicht fertiggestellte Baustellen, um fehlende Übergaben. „Wenn es zum Rechtsstreit wird, müssen wir warten, bis der Rechtsstreit rum ist“, sagt Ortschaftsrats- und Stadtratsmitglied Bernd Linke (AfG). „Wir sind nicht die Einzigen, die Pech haben.“ Bis Mitte dieses Jahres sollen alle offenen Stellen abgearbeitet sein, informiert er weiter.