Die Bauleute sind angerückt und machen sich sogleich ans Werk. Am Montag gruben die Bagger in Dorndorf die ersten Löcher, und am Dienstag gab es mit dem symbolischen Spatenstich den offiziellen Start. Bürgermeister Peter Neumann (parteilos) ist erfreut über den Baubeginn. „Der größte Teil der Bevölkerung wartet darauf“, sagte er und hofft, „dass alles fadengerade über die Bühne geht“.