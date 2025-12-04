Die Telekom macht in Themar Nägel mit Köpfen. Sie hat im Auftrag der Glasfaserplus damit Anfang November begonnen: Themar bekommt einen Anschluss an die schnelle Datenautobahn. Die Arbeiter der Tiefbaufirma Circet-Kabel Deutschland haben am 10. November in der Ludwigstraße losgelegt, sind über die Karl-Marx-Straße, den Haardtweg, die Haardtwiese bis zur Mozartstraße vorgedrungen. Dort laufen momentan noch die Tiefbauarbeiten. „Die ersten 800 Meter Leerrohre liegen schon in der Erde, die ersten Kabel sollen vor Weihnachten eingeblasen werden“, sagt Fabian Wirth-wein, technischer Leiter der Firma Circet-Kabel Service, Niederlassung Gleichamberg.