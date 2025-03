Die Stadt Suhl stellt die nächste Weiche in die digitale Zukunft: Für einen schnellen FTTH-Ausbau – das Unternehmen spricht von 13 000 Anschlüssen – unterzeichneten Oberbürgermeister André Knapp und Lisa Michalsky, Key Account Managerin Kommunen der OXG Glasfaser GmbH, eine gemeinsame Absichtserklärung. Neben dem gemeinsamen Ziel umfasst sie die wichtigsten Anforderungen und Aufgaben an dieser er Infrastrukturmaßnahme. Suhl bekäme laut OXG damit ein FTTH-Netz („Fiber To The Home“), wobei jedes Haus und jede Wohnung einen eigenen Glasfaseranschluss erhält. Die neuen Glasfaseranschlüsse sind ultraschnell und bieten bereits heute Geschwindigkeiten von 1 Gbit/s, so OXG.