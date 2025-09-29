In Harras ruhen alle Arbeiten, die mit dem Glasfaserausbau der Firma Glasfaserplus zusammenhängen. Grund ist die Insolvenz des Baupartners Ellin Line.
Glasfaserausbau Eisfeld erwägt rechtliche Schritte
Katja Kempter 29.09.2025 - 13:47 Uhr
In Harras tut sich in Sachen Glasfaserausbau nichts mehr. Der Baupartner der Glasfaserplus, die Firma Ellin Line ist insolvent. Doch wie geht’s nun weiter?
