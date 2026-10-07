„Warum ist der Glasfaserausbau noch nicht abgeschlossen wie versprochen?“, ließ Pierre Hergenhan in Abwesenheit zur jüngsten Sitzung des Ortsteilrates in Benshausen durch Ortsteilbürgermeister Matthias Kohl fragen. Bis 2025 sollten alle Arbeiten abgeschlossen sein und das Netz zur Verfügung stehen. Das wurde zumindest einst während der ersten Informationsveranstaltung seitens der Deutschen Glasfaser versichert, teilte er in seiner schriftlichen Anfrage mit. Mittlerweile ist 2026 auch fast um und es gibt keine sichtbaren Arbeiten mehr, ließ er Ende September ausrichten. Ein Bild, dass sich kaum ausgesprochen, wieder wandelte.