Brauche ich diesen neumodischen Kram überhaupt? Die Frage wird sich so mancher Thüringer in Sachen Glasfaser-Anschluss schon gestellt haben. Es sei denn, der Junior ist permanent online am Zocken oder die restliche Familie fährt voll auf das Streamen von Filmen und Serien aus dem Netz ab. Dann dürfte die Verbindung ab 150 MBit pro Sekunde aufwärts schon längst anliegen. Ist aber der Gehweg vor dem Haus ein Holperparcours, nachdem dort die Leerrohre für Glasfaser verlegt wurden, dreht die Anschluss-Laune endgültig in den Dauerfrost-Bereich und die Anbieter finden nicht genug Interessenten, dass sich ein Ausbau lohnen würde. Genau diese Situation erleben wir jetzt in Thüringen. Und der Staat muss massiv Fördergelder zuschießen.