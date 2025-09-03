Der Südthüringer Mittelstandspreis MuT geht in diesem Jahr nach Meiningen. Adtran Networks, ein weltweit aktiver Spezialist für die Ausrüstung schneller Glasfaser-Netzwerke, wurde am Mittwochabend in Suhl als Sieger in der Hauptkategorie als „Südthüringer Unternehmen des Jahres 2025“ ausgezeichnet. Die Verleihung fand im Rahmen des Jahresempfangs der Industrie- und Handelskammer im CCS in Anwesenheit von Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) und weiterer Prominenz aus der Landespolirik statt.