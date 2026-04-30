Die ersten Kunden sind „im Highspeed-Zeitalter angekommen“, wie Susann Biehl von der Telekom vor einem unscheinbaren grauen Kasten, der am Rasenweg/Wiesenweg in Kaltennordheim steht, sagt. Der Glasfaserausbau schreitet mit ihm nicht nur irgendwie und irgendwann voran, es gibt endlich erste Ergebnisse: Nachdem ein vorheriger Partner der Firma Glasfaser plus – diese kümmert sich um den Netzausbau – insolvent war, ist mit der Firma Fiber Experts eine neue Baufirma gefunden. Deren Wirken – drei Bautrupps sind in der Stadt unterwegs – ist sichtbar: Es rückt.