Glasfaser in Zella-Mehlis: Zweiter Anbieter zieht sich zurück

Wie Stadtsprecherin Andrea Grünkorn mitteilt haben die GlasfaserPlus GmbH und die Deutsche Telekom, die gemeinsam Bestrebungen unternommen hatten, eine Glasfaser-Infrastruktur im Stadtgebiet von Zella-Mehlis zu installieren, den Bürgermeister Mitte Oktober darüber informiert, dass sie von diesen Ausbauplänen zurücktreten. (Die GlasfaserPlus GmbH ist nicht zu verwechseln mit dem Unternehmen „Deutsche Glasfaser“, das in dieser Woche seine ersten Glasfaseranschlüsse in Zella-Mehlis realisiert hatte!). Begründet wurde der Rücktritt mit veränderten, deutlich schwieriger gewordenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Verknappung von Tiefbaukapazitäten. Ein paralleler Ausbau zum Mitwettbewerber werde demzufolge nicht mehr in Betracht gezogen.