Die Arbeiten im Untergrund sind fast beendet. Vor zwei Jahren hat die Deutsche Glasfaser damit begonnen, die Erde in Zella-Mehlis und Benshausen aufzureißen, um Glasfaserkabel zu verlegen. Doch noch sind nicht alle Haushalte, die sich für solch eine rasend schnelle Internetverbindung entschieden haben, angeschlossen. 664 fertiggestellte und damit nutzbare Anschlüsse zählt Uwe Rettner, Mitarbeiter bei Deutsche Glasfaser, bisher in der Kernstadt. Insgesamt 1229 werden es sein, wenn alles fertig ist. Spätestens im kommenden Jahr gehen die letzten Haushalte ans Netz. „Die Leute drängen natürlich darauf, die Leitung zu nutzen“, sagt Uwe Rettner. Im Vergleich zum Kupferkabel unterliege die Glasfaserverbindung keinen Schwankungen und laufe stets stabil, nennt er einen Vorteil.