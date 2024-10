Glasfaser in Sonneberg: Nur auf der Wehd und in Bettelhecken

Beim Ausbau der Glasfaser-Infrastruktur im Stadtgebiet Sonneberg durch das Unternehmen Deutsche Glasfaser – das sich selbst als „führender Glasfaserversorger für den ländlichen und suburbanen Raum in Deutschland“ bezeichnet – ist die dafür selbst gesetzte Quote bei der Nachfragebündelung (Vorvermarktung) nur in den Stadtteilen Bettelhecken und Wehd erreicht worden, wie die Deutsche Glasfaser selbst mitteilt. In allen anderen Stadtteilen sei die Nachfrage dagegen bisher leider zu gering ausgefallen. Da die Deutsche Glasfaser aber weiter großes Interesse am Komplettausbau des Glasfasernetzes in Sonneberg hat, wird sie die Quoten in den übrigen Stadtteilen später abermals prüfen.