Von einer örtlich tätigen Elektrofirma erhielten die Stadtwerke Meiningen (SWM) am Montagvormittag die Meldung über ein defektes Stromkabel in der Ernestinerstraße 44. Nach Überprüfung durch ein SWM-Team wurde zur genaueren Lokalisierung der Schadensstelle ein Kabelmesswagen eingesetzt. Dabei konnten gleich zwei Fehlerstellen festgestellt werden. Eine befindet sich unmittelbar auf Höhe der Hausnummer 44, ein weiterer Defekt wurde durch die Stadtwerke auf einer Länge von rund zehn Metern bis zum Kabelverteiler in Höhe der Hausnummer 43 festgestellt.