Die Gemeinde Dermbach wird von der Firma Glasfaser Plus im Eigenausbau mit Breitband versorgt. Das berichtete Bürgermeister Thomas Hugk (CDU) am Donnerstagabend in der Ratssitzung. Aktuell betreffe das die Ortsteile Dermbach, Unteralba, Oberalba, Stadtlengsfeld und Gehaus. Werde aus weiteren Dörfern ausreichend Bedarf angemeldet – da das Unternehmen die Kosten selbst trägt, muss sich der Ausbau rechnen – könnte sich im Anschluss möglicherweise auch dort etwas tun.