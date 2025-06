Werbe-Pyramiden machten an den Eingängen darauf aufmerksam, worum es am Mittwochabend gehen sollte – den Glasfaserausbau in der Krayenberggemeinde. Markus Pitters, Gebietsmanager für Glasfaser bei der Telekom, und Mario Montuori, Baubegleiter für das Projekt Krayenberggemeinde, erklärten, was in den nächsten Monaten geplant ist.