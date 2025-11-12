„Wie geht es denn nun weiter mit dem Glasfaserausbau?“, wollten Einwohner in der jüngsten Bürgerversammlung wissen. „Das fragen wir uns auch“, entgegnete Breitungens Ortschef Ronny Römhild. Der Eigenausbau der Telekom im Kernort sei abgeschlossen, doch beim Ausbau über das „Weiße-Flecken-Programm“ herrsche Stillstand. Seit fast einem Jahr gebe es einen Stopp. Was nun genau der Grund dafür ist, wisse man nicht.