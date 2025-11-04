Das könnte den Glasfaser-Ausbau in Schmalkalden zumindest ein wenig ins Stocken bringen. Diebe haben das lange Wochenende genutzt und in der Zeit vom 30. Oktober bis 3. November von einer Baustelle für Glasfaserausbau in der Johannes-Saal-Straße in Schmalkalden mehrere Werkzeuge geklaut. Wie die Polizei am Dienstag berichtet, befanden sich die Werkzeuge auf einem Lkw. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.