Die Deutsche Giganetz wollte in Meiningen das schnelle Internet ausbauen. Glasfaserkabel sollten in die Haushalte und Firmen verlegt werden. Doch den Worten folgten keine Taten. Daher kündigte die Stadt den Vertrag und suchte einen neuen Anbieter. Den fand sie im April mit der Düsseldorfer OXG Glasfaser GmbH. „Wir freuen uns, dass es uns in kürzester Zeit gelungen ist nach den bisherig enttäuschenden Erfahrungen in Sachen Breitbandausbau nun mit OXG ein verlässliches Telekommunikationsunternehmen gefunden zu haben“, sagte Bürgermeister Fabian Giesder damals. So könne wenigstens einen großer Teil der Meininger Haushalte und Unternehmen in einem überschaubaren Zeitraum – noch dazu kostenfrei – mit schnellem Internet versorgt werden. Die Erwartungen des Bürgermeisters und der Stadträte sollten nicht enttäuscht werden, denn OXG drückt seitdem gewaltig auf das Tempo.