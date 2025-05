Glasfaser: 13 000 Haushalte sollen ans Glasfasernetz

Zweites Unternehmen nimmt die Arbeiten auf

Damit hat nun auch das zweite große Unternehmen in Suhl seine Arbeiten für das künftige schnelle Surfen aufgenommen. Bereits im April hatte die Deutsche Glasfaser DG in Suhl-Neuendorf den ersten Spatenstich für seine „Baustellen“ in Sachen Glasfaser in Suhl vorgenommen. Anfang Mai wurde mit den Bauarbeiten in Albrechts begonnen, die Ortsteile Goldlauter-Heidersbach und Suhl Heinrichs gehören ebenfalls zum Vorhaben der DG. Insgesamt will die DG 30 Millionen Euro für den Anschluss von 900 Haushalten investieren.