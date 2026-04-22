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  8. Trauer um Rüdiger Kleinschmidt

Glasbachrennen Trauer um Rüdiger Kleinschmidt

Beim Glasbachrennen wird ein bekanntes und lieb gewonnenes Gesicht künftig leider fehlen.

Glasbachrennen: Trauer um Rüdiger Kleinschmidt
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Rüdiger Kleinschmidt. Foto: Verein

In der vergangenen Woche musste die Motorsportfans der Region Abschied vom langjährigen Sportkommissar Rüdiger Kleinschmidt nehmen. Das internationale Glasbachrennen hat er über viele Jahre hinweg mit außergewöhnlichem Einsatz, großer Verlässlichkeit und echter Hingabe begleitet.

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Am Donnerstag, den 16. April , erlag Rüdiger Kleinschmidt den Folgen eines Herzinfarkts und Schlaganfalls. Über die letzten fast 25 Jahre hinweg war er ein fester Bestandteil des Bergrennsports – mit Herz, Verlässlichkeit und unermüdlichem Einsatz für den Motorsport. Seit Anfang der 2000er Jahre war Rüdiger Kleinschmidt als permanenter technischer Kommissar des Berg-Cup e.V. unterwegs und ein Verfechter des Performance-Faktors im Motorsport. Mit seiner ruhigen, besonnenen Art und seinem reichen Erfahrungsschatz war er dabei eine feste Größe und eine wichtige Stütze. Er war für seine Expertise und seinen unermüdlichen Einsatz bekannt und war bei den Läufen der Berg-EM und den FIA-Hillclimb-Cups als technischer Kommissar der FIA tätig.

Die Rennsportgemeinschaft „Altensteiner Oberland e.V.“ nimmt auf ihrer Webseite Abschied: „In unserer Erinnerung werden wir ihn weiterhin zu jedem Bergrennen mitnehmen. Wir sind in Gedanken bei seiner Frau Andrea und seinen Angehörigen und wünschen Ihnen viel Kraft!