Glasbachrennen: Trauer um Rüdiger Kleinschmidt

Am Donnerstag, den 16. April , erlag Rüdiger Kleinschmidt den Folgen eines Herzinfarkts und Schlaganfalls. Über die letzten fast 25 Jahre hinweg war er ein fester Bestandteil des Bergrennsports – mit Herz, Verlässlichkeit und unermüdlichem Einsatz für den Motorsport. Seit Anfang der 2000er Jahre war Rüdiger Kleinschmidt als permanenter technischer Kommissar des Berg-Cup e.V. unterwegs und ein Verfechter des Performance-Faktors im Motorsport. Mit seiner ruhigen, besonnenen Art und seinem reichen Erfahrungsschatz war er dabei eine feste Größe und eine wichtige Stütze. Er war für seine Expertise und seinen unermüdlichen Einsatz bekannt und war bei den Läufen der Berg-EM und den FIA-Hillclimb-Cups als technischer Kommissar der FIA tätig.