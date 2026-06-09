Diese Veranstaltung für Motorsportfreunde ist hierzulande einmalig. „Wir sind die einzige deutsche der insgesamt zwölf Stationen, an denen Läufe der Europa-Bergmeisterschaft ausgetragen werden“, sagt Diana Pohl am Dienstag – drei Tage vor der Eröffnung des 27. Internationalen Glasbachrennens vom 12. bis zum 14. Juni auf der Strecke von Bad Liebenstein nach Steinbach. Sie zählt zum Organisationsteam des Rennsportgemeinschaft Altensteiner Oberland e.V., der das Traditionsrennen auf einem dafür abgesperrten Teilstück der Landesstraße 1027 im Thüringer Wald veranstaltet, in dessen Rahmen auch die Österreichische und die Luxemburgische Bergmeisterschaft ausgetragen werden. Neben der Sportwagen-Klasse treten die stärksten Tourenwagen, Formel-Fahrzeuge und historischen Motorsportfahrzeuge gegeneinander an. „Die Tourenwagen vom Golf bis zum Porsche sind Serienwagen und könnten im Straßenverkehr fahren“, berichtet Diana Pohl. „Die Sportwagen sind solche ähnlich der Formel 1.“