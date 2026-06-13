An diesem Wochenende steht das 27. Internationale Glasbachrennen an, die Tradition geht bei diesem Motorsport-Höhepunkt in Bad Liebenstein allerdings noch viele Jahre weiter zurück. Erstmals ging man 1974 an den Start, mit dabei war seinerzeit auch der damals erst 18-jährige Jürgen Stiebritz – anfangs noch auf dem Motorrad. Zwölf Jahre später feierte er dann aber auf vier Rädern sogar den Sieg als Tagesschnellster, also als „Bergkönig“. Anlass genug für ihn und seinen einstigen Rennkollegen Uwe Lorenz, einmal in Erinnerungen zu schwelgen.