Ein positives Fazit zog Marcus Malsch, Organisationsleiter der Rennsportgemeinschaft Altensteiner Oberland für die Läufe zur Deutschen Slalommeisterschaft für Sportwagen, nach zwei Tagen Motor-Rennsport pur im kleinen Bergdorf Steinbach und auf Rennstrecke am Glasbach. Knapp 3000 Zuschauer sahen an den beiden Renntagen die Wertungsläufe der vier Gruppen auf der 2,7 Kilometer langen und bestens präparierten Strecke. An beiden Tagen siegte Den Gesamtsieg Florian Bodin aus Heuchelheim auf seinem BMW E46 STW. Der Hesse, war wie alle der 106 Starter, begeistert von der Rennstrecke. Alle feierten gemeinsam mit den zahlreichen Gästen aus nah und fern und vielen Einheimischen am Abend nach der Siegerehrung eine zünftige Rennsport-Party. Zahlreiche RSG-Rennsportler sowie einheimische Fahrer nahmen an den Rennen teil. Steinbach (unten links) und der Veranstalter die RSG Altensteiner Oberland, erwiesen sich einmal mehr als tolle Gastgeber bei einer außergewöhnlichen Motorsportveranstaltung.