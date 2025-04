Schön warm war’s. Laut, das auch. Aber vor allem doch ein ungewöhnlich abwechslungsreicher Einstieg in die Tagesordnung. Die Stadtratssitzung am Montag kam erstmalig als Außeneinsatz daher. Dabei hatten die Damen und Herren Mandatsträger Gelegenheit das Glaswerk Ernstthal zu erkunden. Was sich bei Lauschas wichtigstem Gewerbesteuerzahler, zugleich größter industrieller Arbeitgeber im Landkreis, so tut, konnte dabei aus nächster Nähe in Augenschein genommen werden.