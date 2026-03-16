Gläubige: Kirchen verlieren weiter Mitglieder

In der Bilanz des vergangenen Jahres standen demnach 561 Taufen, 19 Kircheneintritte und 18 Wiederaufnahmen dann 1.075 Sterbefälle und 1.722 Austritten gegenüber. Die meisten Katholiken in Thüringen gehören zum Bistum Erfurt. 2025 zählten allerdings rund 15.500 der Thüringer Katholiken vor allem in Grenzgebieten zu anderen Bistümern.