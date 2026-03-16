Gläubige: Kirchen verlieren weiter Mitglieder

Erfurt (dpa/th) - Immer weniger Menschen gehören dem Bistum Erfurt an. 2025 lebten im Bistum nach vorläufigen Zahlen der Deutschen Bischofskonferenz 127.327 Katholiken. Ein Jahr zuvor waren es noch 130.822 gewesen.
Egal, ob katholisch, oder evangelisch: Die großen christlichen Kirchen haben in Thüringen immer weniger Mitglieder.
Erfurt (dpa/th) - Immer weniger Menschen gehören dem Bistum Erfurt an. 2025 lebten im Bistum nach vorläufigen Zahlen der Deutschen Bischofskonferenz 127.327 Katholiken. Ein Jahr zuvor waren es noch 130.822 gewesen.
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In der Bilanz des vergangenen Jahres standen demnach 561 Taufen, 19 Kircheneintritte und 18 Wiederaufnahmen dann 1.075 Sterbefälle und 1.722 Austritten gegenüber. Die meisten Katholiken in Thüringen gehören zum Bistum Erfurt. 2025 zählten allerdings rund 15.500 der Thüringer Katholiken vor allem in Grenzgebieten zu anderen Bistümern.
Deutschlandweit traten im vergangenen Jahr gut 307.000 Menschen aus der katholischen Kirche aus. Sie hat nun noch 19,2 Millionen Mitglieder, was 23 Prozent der Gesamtbevölkerung entspreche, so die Angaben der Deutschen Bischofskonferenz.
Der hauptsächlich in Thüringen und Sachsen-Anhalt vertretenen Evangelischen Kirche Mitteldeutschland (EKM) gehörten im vergangenen Jahr nach aktuellem Stand 552.320 Menschen an. Das waren 21.457 Kirchenmitglieder weniger als noch ein Jahr zuvor. Neben 9.264 Austritten und 14.189 Sterbefälle gab es 2.593 Taufen.
Zudem seien 323 Wiedereintritte verzeichnet worden - 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Anstieg ermutige dazu, dass die Bemühungen um die Rückgewinnung von ausgetretenen Menschen intensiviert werden sollten, sagte Oberkirchenrätin Petra Schwermann, Dezernentin für Gemeinde und Bildung im Landeskirchenamt der EKM.
Bundesweit gehörten den evangelischen Landeskirchen zum Stichtag 31. Dezember 2025 rund 17,4 Millionen Menschen an. Ende 2024 waren es noch 17,9 Millionen gewesen.