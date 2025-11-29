Glättegefahr in Bayern: Lastwagen kippt bei Blitzeis auf A3 um

Regensburg (dpa/lby) - Bei Blitzeis ist ein Lastwagenfahrer beim Autobahnkreuz Regensburg ins Rutschen gekommen und mit seinem Wagen auf die Fahrerseite umgekippt. Der Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit.
Blitzeis am Autobahnkreuz Regensburg: Ein Lastwagenfahrer verliert die Kontrolle über den Wagen und wird verletzt. Auch in Niederbayern kommt es zu einem Unfall bei Glätte.
Die Feuerwehr musste den Fahrer aus dem Führerhaus befreien. Für die Bergungsarbeiten wurde die Fahrbahn für fünf Stunden komplett gesperrt. Wieso es trotz vorheriger Streumaßnahmen in dem Bereich zu Blitzeis kam, ist unklar.
Der Deutsche Wetterdienst warnt vor allem im Süden und Osten Bayerns noch bis zum Mittag vor Glatteis durch gefrierenden Regen.