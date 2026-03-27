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Glätte Glatte Straßen sorgen für Blechschäden im Chiemgau

Winterchaos im Landkreis Traunstein: Mehrere Autos krachen in Laternen, landen im Graben oder rutschen in den Gegenverkehr – zum Glück ohne Verletzte. Was die Polizei jetzt rät.

Glätte: Glatte Straßen sorgen für Blechschäden im Chiemgau
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Das Winterwetter sorgt für glatte Straßen in Oberbayern. (Symbolbild) Foto: Lukas Barth-Tuttas/dpa

Traunstein (dpa/lby) - Mehrere Verkehrsunfälle haben sich im Landkreis Traunstein aufgrund winterglatter Straßen ereignet. Meist blieb es bei Blechschäden, wie die Polizei mitteilte.

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Demnach verlor eine Autofahrerin beim Abbiegen in Traunstein am Donnerstag auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen und prallte gegen eine Straßenlaterne. In Reit im Winkl rutschte ein Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Wagen. Bei gleich zwei weiteren Unfällen in Reit im Winkl landeten zwei Fahrer mit ihren Autos im Straßengraben. Verletzt wurde niemand.

In Schleching kam am Donnerstag ein 21 Jahre alter Autofahrer auf glatter Straße von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Brückengeländer und rutschte anschließend einen Abhang hinunter. Auch er blieb unverletzt. Die Polizei rät, Fahrweise und Geschwindigkeit den winterlichen Straßenverhältnissen anzupassen.