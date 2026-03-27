Glätte: Glatte Straßen sorgen für Blechschäden im Chiemgau

Demnach verlor eine Autofahrerin beim Abbiegen in Traunstein am Donnerstag auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen und prallte gegen eine Straßenlaterne. In Reit im Winkl rutschte ein Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Wagen. Bei gleich zwei weiteren Unfällen in Reit im Winkl landeten zwei Fahrer mit ihren Autos im Straßengraben. Verletzt wurde niemand.