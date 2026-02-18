Gera (dpa/th) - Nach einem Unfall ist die Autobahn 4 bei Gera in Fahrtrichtung Frankfurt voll gesperrt. Nach Angaben der Feuerwehr ist auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Es sei ein intensiver Einsatz, hieß es. Die Straße sei sehr glatt. Autofahrer sollten den Bereich weiträumig meiden und die Rettungsgasse freihalten. Ein Polizeisprecher konnte zum Ausmaß des Unfalls noch keine genauen Angaben machen. Die Meldung sei erst gegen 12.30 Uhr eingegangen.