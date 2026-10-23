Brazil ist vor allem als Drummer von James Blunt und Robbie Williams bekannt. Iommi lernte ihn zufällig bei einem Strandspaziergang kennen. "Er kam auf mich zu, und ich dachte, er sei ein Fan", erzählt Iommi. Doch Brazil sprach ihn an, weil die beiden in Exeter einen gemeinsamen Bekannten hatten.

Über Brazil kam laut Iommi auch sein Gastauftritt in Robbie Williams' Song "Rocket" im vergangenen Jahr zustande. Der frühere Take-That-Sänger überredete ihn auch, im Musikvideo mitzuwirken. "Eigentlich mag ich keine Videos", sagt Iommi. "Aber weil Robbie gefragt hat, habe ich zugesagt."

Dem Heavy Metal treu geblieben

Tony Iommi gilt als einer der Wegbereiter des Heavy Metal, seine tief gestimmten Riffs prägen das Genre bis heute. Einst waren er und seine Bandkollegen mit ihrem düsteren Sound der Schrecken braver Eltern. Mittlerweile ist Iommi zum Member of the Order of the British Empire (MBE) ernannt worden - für seine Verdienste um die Musik und sein Engagement für Wohltätigkeitsorganisationen. "Ich fühle mich sehr geehrt", sagt er.

Musikalisch ist er sich dabei immer treu geblieben. "From The Dark" knüpft nahtlos an sein bisheriges Werk an - ganz gleich, ob der Mann am Mikrofon Ozzy Osbourne, Ronnie James Dio oder nun Jørn Lande heißt.

"Es tut meinem Kopf gut, ins Studio zu gehen"

Ob Iommi mit seiner neuen Band auch auf die Bühne geht, ist noch offen. "Pläne gibt es noch keine, aber möglich ist es", sagt er. Bassistin Baldwin habe ihn neulich schon gefragt, ob sie Konzerte spielen würden.

Und was treibt ihn nach mehr als sechs Jahrzehnten noch an? "Es tut meinem Kopf gut, ins Studio zu gehen und mir Ideen auszudenken", sagt Iommi. "Wenn mir ein Riff gefällt, denke ich: Das ist toll. Das baut einen richtig auf."