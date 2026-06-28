Gitarrenbauer Bier und Beton - Thüringer baut ungewöhnliche Gitarren

Doch nicht nur der Klang, sondern auch das Gewicht seiner in Handarbeit gefertigten Carbonbeton-Gitarren überraschen: Da ihr Korpus dünner ist als der herkömmlicher Instrumente, sind sie mit etwa 3,3 Kilogramm nicht schwerer als klassische E-Gitarren aus Holz. "Ich bin weltweit der Einzige, der das macht", gibt sich Hengstermann selbstbewusst. Trotz seines Alleinstellungsmerkmals sieht er sich aber als Nischenanbieter. In diesem Jahr rechnet der Gitarrenbauer mit 20 verkauften Instrumenten, die er zum Preis von 1.000 bis 2.000 Euro vornehmlich online anbietet. "Mehr geht nebenberuflich auch nicht", räumt der Projektleiter bei einer Jenaer Firma ein.