Gitarrenbauer Bier und Beton - Thüringer baut ungewöhnliche Gitarren

Kahla - Mal ziert das Antlitz von Johann Sebastian Bach den Korpus, mal ein grell leuchtender Totenkopf: Die E-Gitarren von Martin Hengstermann sind Hingucker. Doch ihre eigentliche Besonderheit liegt unter dem Lack. Denn die Instrumente aus seiner kleinen Werkstatt im ostthüringischen Kahla bestehen nicht aus Holz, sondern aus Carbonbeton. Für manche Kunden rührt der 39-Jährige den Werkstoff auf Wunsch auch schon mal mit Bier an. "Das ist aber eher so eine Personalisierungsidee", sagt der promovierte Maschinenbauingenieur.