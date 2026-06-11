Gisela Friedrichsen musste in Gerichtsprozessen aufsehenerregende und entsetzliche Details erfahren. Über die Taten von Vergewaltigern, Kindsmördern, politisch motivierten Terroristen wie Beate Zschäpe vom Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) berichten. Im Prozess gegen TV-Moderator Jürgen Kachelmann, dem die Staatsanwaltschaft eine Vergewaltigung vorwarf, gehörte sie frühzeitig zu den Skeptikern – und sollte damit recht behalten.