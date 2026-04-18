Den Girls’ Day gibt es in Deutschland seit 2001. Hintergrund ist, Mädchen die Möglichkeit zu geben, Berufe oder Studienfächer, in denen der Frauenanteil unter 40 Prozent liegt, kennenzulernen. Junge Damen haben am kommenden Donnerstag, 23. April, deshalb auch wieder die Chance, den Blickwinkel zu wechseln und in Bereichen wie Handwerk, IT oder Technik Erfahrungen zu sammeln. Seit 2011 ist der Tag auch für Jungs konzipiert. Die erhalten dann Einblicke in soziale, erzieherische und pflegerische Berufe. Mit dem Zweck, die Berufswahl frei von Geschlechterklischees zu fördern und Fachkräften in unterrepräsentierten Bereichen zu gewinnen.