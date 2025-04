Im Rahmen des bundesweiten Girls’ Day öffnete die Technische Universität Ilmenau am Donnerstag ihre Türen für Schülerinnen. In fünf verschiedenen Workshops konnten Mädchen ab der siebten Klasse einen Einblick in den Alltag eines Forschers bekommen – mit dem Schwerpunkt Technik- und Naturwissenschaften. Die Idee dahinter: Die Schülerinnen sollen Berufe kennenlernen, in denen bisher nur wenige Frauen arbeiten. Einer des Workshops mit dem Titel „Medizintechnik unter Spannung“ wurde am Institut für Biomedizintechnik an der Fakultät Informatik und Automatisierung angeboten.