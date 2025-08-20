Girlgroup-Hit «Golden»: Song aus Netflix-Film ist der Sommerhit 2025

Es geht um die K-Pop-Girlgroup Huntrix, bestehend aus Mira, Rumi und Zoey, die ein Doppelleben als Dämonenjägerinnen führen. Erzählt wird mit allerhand Fantasy-Elementen eine Geschichte der drei Freundinnen, eingebettet in die aufregende Welt von Superstars, die riesige Stadien füllen.

Der Song "Golden" habe in etlichen Ländern - etwa in den USA, Großbritannien und Schweden - die Chartspitze erobert, teilte GfK Entertainment mit.

In den deutschen Top 100 sind aktuell sechs weitere Lieder aus "KPop Demon Hunters" platziert. Und auch der Soundtrack des Films führte zeitweise die Album-Charts hierzulande an.

Wer noch alles den offiziellen Sommerhit landete

Zu den bekanntesten Sommerhits überhaupt gehören Lieder wie "Macarena" (1996), "Dragostea din tei" (2004), "Wake Me Up" von Avicii (2013) und "Despacito" von Luis Fonsi feat. Daddy Yankee (2017).