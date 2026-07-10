Martin Kohlstedt ist mit seiner einzigartigen Musik auf den großen Bühnen dieser Welt zu Hause. Der Komponist, Pianist und Projekt-Musiker hat sich ein Publikum erschlossen, das von seinen Ideen und seiner faszinierenden Art, Klänge entstehen zu lassen, begeistert ist. Gern setzt der Thüringer während seiner Konzerte Prozess in Gang, die dem Publikum einen nicht vorhersehbaren Verlauf bescheren. Das gelang ihm sogar in Zusammenarbeit mit dem Leipziger Gewandhaus-Chor.