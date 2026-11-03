Gipfeltreffen in der Karibik Keine Entschuldigung von König Charles für Sklaverei

Besonders im 18. Jahrhundert war Großbritannien eine führende Macht im Sklavenhandel. Im Rahmen des transatlantischen Menschenhandels wurden Schätzungen zufolge zwischen 1640 und 1807 rund drei Millionen Afrikaner von englischen Schiffen in die britischen Kolonien in der Karibik, in Nord- und Südamerika sowie in andere Länder transportiert. Verboten wurde der Sklavenhandel aus Afrika im damaligen British Empire ab dem 1. Mai 1807; die Sklaverei an sich wurde in den Kolonien erst 1834 abgeschafft. Entschädigt wurden die versklavten Menschen und ihre Nachfahren bis heute nicht, wohl aber die damaligen Sklavenhalter.