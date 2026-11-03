Gipfeltreffen in der Karibik Keine Entschuldigung von König Charles für Sklaverei

London - König Charles III. (77) hat Hoffnungen auf eine Entschuldigung für die Rolle seines Landes im transatlantischen Sklavenhandel erneut enttäuscht. "Wie ich bereits zuvor gesagt habe, ist dieses beschämende Kapitel der Geschichte eines, das mein Herz mit Entsetzen und meine Seele mit tiefster persönlicher Trauer erfüllt", sagte Charles bei seiner Rede zum Commonwealth-Gipfel in St. John's, der Hauptstadt des Inselstaats Antigua und Barbuda. Eine ausdrückliche Entschuldigung blieb er aber weiterhin schuldig.