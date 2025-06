Gipfelkreuz Gipfelkreuz eingeflogen: Greiz erhält Wahrzeichen zurück

Sanierung des alten Kreuzes hätte erheblichen Aufwand bedeutet

Eine Sanierung des alten Kreuzes hätte erheblichen Aufwand bedeutet. Zusammen mit einem Gutachter hatte der Landesforstbetrieb Thüringen Forst daher entschieden, es durch eine örtliche Zimmerei originalgetreu nachbauen zu lassen. Der Landesforst ist Eigentümer des Gipfelkreuzes, das auf dem stark frequentierten Aussichtspunkt thront. In den kommenden Wochen soll auch das Stahlgeländer am Aussichtspunkt erneuert werden. Die Stelle ist nur schwer zugänglich, die Arbeiten können daher nur per Hand und mit Hilfe von Schubkarren stattfinden, so der Forstamtsleiter. Insgesamt investiert der Landesforstbetrieb 80.000 Euro, so Schwarze.