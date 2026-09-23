KI zwischen Wettlauf und Sorge

Stärker in den Mittelpunkt rückt die Künstliche Intelligenz (KI). Die USA und China liefern sich einen Wettlauf um die leistungsfähigsten Modelle, Computerchips und Rechenzentren. Washington versucht zu verhindern, dass China Zugang zu den modernsten KI-Chips und der Technik zu ihrer Herstellung erhält. Peking treibt deshalb die Entwicklung eigener Chips voran.

Gleichzeitig wächst in beiden Ländern die Sorge vor den Gefahren immer leistungsfähigerer KI. Systeme könnten für Cyberangriffe, die Entwicklung biologischer Waffen oder andere militärische Zwecke missbraucht werden. US-Techbosse warben zuletzt für eine Verlangsamung der Entwicklung. In China sahen Beobachter darin einen Versuch der USA, die Volksrepublik in ihrer KI-Entwicklung zu bremsen.

Experten halten bei der Kooperation zwischen den USA und China beim Thema KI zunächst nur begrenzte Schritte für möglich. Dazu könnten ein direkter Kommunikationskanal oder Austausch über Cybervorfälle im Zusammenhang mit KI gehören. Für weitergehende Regeln fehlt das Vertrauen. Kagan hält es deshalb für "sehr schwierig", einen Mechanismus zu finden, der mehr als symbolisch ist. Wenige Tage vor dem Gipfel einigten sich hochrangige Unterhändler beider Seiten laut US-Angaben auf einen KI-Dialog, der auch einen Mechanismus zur Benachrichtigung bei Gefahren enthalten soll.

China soll beim Iran helfen

Auch der Krieg mit dem Iran setzt Trump unter Druck. Die Lage in der Straße von Hormus lässt die Preise für Öl und Gas steigen. China ist der mit Abstand größte Käufer iranischen Öls und ein wichtiger politischer Partner Teherans. Washington will über Chinas finanzielle Verbindungen zum Iran sprechen und hofft auf chinesischen Druck mit Blick auf die wichtige Handelsroute.

Peking fordert beide Seiten auf, zu der im Juni vereinbarten Rahmenvereinbarung zurückzukehren und die Gespräche wiederaufzunehmen. Wie weit Xi tatsächlich Druck auf Teheran ausüben will, ist jedoch offen. Gerade erst verhinderten China und Russland im UN-Sicherheitsrat eine Verlängerung des Mandats unabhängiger Experten zur Überwachung der internationalen Iran-Sanktionen.

Neue Sanktionen wegen Ukraine

Zusätzlichen Streit birgt ein neues US-Sanktionspaket gegen Russland. Es richtet sich gegen den Energie- und Rüstungssektor sowie gegen Tanker, mit denen Moskau bestehende Sanktionen umgeht.

Besonders brisant für Peking: Das Gesetz erlaubt Trump, Zölle von bis zu 100 Prozent gegen Staaten zu verhängen, die weiter russisches Öl oder Gas kaufen. Neben Indien könnte das vor allem China treffen. Peking lehnt solche Maßnahmen als unzulässige Einmischung in seine Handelsbeziehungen ab.

China hat den russischen Angriff auf die Ukraine jedoch nie verurteilt und hält an seiner engen Partnerschaft mit Moskau fest. Experten rechnen deshalb zwar mit Gesprächen über Russland und die Ukraine, aber nicht mit einem größeren Fortschritt.

Wie geht es mit Taiwan weiter?

Ein weiterer gefährlicher Streitpunkt sind die US-Waffenlieferungen an Taiwan. China betrachtet die demokratisch regierte Insel als Teil seines Staatsgebiets und schließt den Einsatz von Gewalt nicht aus. Die USA sind Taiwans wichtigster Waffenlieferant.

Schon beim Gipfel in Peking im Mai ließ Trump die Entscheidung über ein geplantes Waffenpaket im Wert von rund 14 Milliarden US-Dollar offen. Nach dem Treffen sagte er, er habe darüber ausführlich mit Xi gesprochen. Bis heute ist das Paket nicht genehmigt.

Ein Entgegenkommen bei den Waffenverkäufen wäre nach Einschätzung von Merics-Direktor Huotari ein entscheidender Erfolg für Peking. Er rechne jedoch nicht damit, dass Washington in diesem Punkt nachgebe.