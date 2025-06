Gipfel in Den Haag: Rüstungsindustrie fordert von Nato mehr Planungssicherheit

Den Haag/Augsburg - Vor Beginn des Nato-Gipfels in Den Haag mahnen Vertreter der deutschen Rüstungsindustrie rasche Planungssicherheit für künftige Aufträge an. "Wir erwarten uns vom Nato-Gipfeltreffen ein klares Bekenntnis der Mitgliedsstaaten, dass auf Worte Taten folgen müssen", sagte Airbus-Verteidigungssparten-Chef Michael Schöllhorn der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstag). Die geplante Erhöhung der Verteidigungsausgaben müsse in die Realität umgesetzt werden. "Auf die Industrie übersetzt heißt das Planungssicherheit und langfristige Zusagen mittels Aufträgen."