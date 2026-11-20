Brüssel/London - Knapp sieben Jahre nach dem Brexit nähern sich Großbritannien und die Europäische Union schrittweise wieder an. Bei einem Gipfeltreffen heute (ab 10.30 Uhr) sollen weitere, weitreichende Vereinbarungen auf den Weg gebracht werden, die unter anderem auch für junge Deutsche spürbare Auswirkungen hätten. EU-Ratspräsident António Costa und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßen dafür Großbritanniens Premierminister Andy Burnham in Brüssel. Rückgängig gemacht werden soll der britische Austritt aus der EU aber nicht - zumindest noch nicht.