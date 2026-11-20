Wie realistisch ist eine endgültige Rückkehr der Briten in die EU?

Als erster britischer Regierungschef seit dem Brexit im Januar 2020 hatte Burnham kurz nach seinem Amtsantritt im Sommer deutlich mit der Rückkehr in die Zollunion kokettiert. In den vergangenen Wochen wurden die Aussagen etwas abgeschwächt, konkrete Optionen für die Zukunft sollen erst nach dem Brüssel-Gipfel erörtert werden.

In Großbritannien wird zudem diskutiert, ob Burnham als parteiinterner Nachfolger von Keir Starmer überhaupt das Mandat der Bevölkerung für diesen Weg hat. Der frühere Außenminister David Lammy regte zuletzt an, die EU-Rückkehr zum festen Teil des Wahlprogramms für die nächste Parlamentswahl (spätestens 2029) zu machen. Selbst wenn sich Großbritannien dafür entscheiden würde, wäre eine schnelle Rückkehr sehr unwahrscheinlich: Verhandlungen für den EU-Beitritt sind aufwendig und können sich über viele Jahre ziehen. Alle EU-Staaten müssten zustimmen.