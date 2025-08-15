Anchorage - US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin sind in Alaska nach einem Handschlag gemeinsam in den gleichen Wagen gestiegen. Auf Live-TV-Bildern war zu sehen, wie sie nach ihrer Begrüßung in eine schwarze Limousine mit US-Flagge einstiegen. Zuvor standen die beiden für einen Moment auf einer blauen Bühne, die mit "Alaska 2025" betitelt war. Journalisten hatten ihnen Fragen zugerufen, die aber unbeantwortet blieben.