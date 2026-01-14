Gipfel am Tegernsee: Auch Forschungsministerin Bär sagt für Erhard-Gipfel ab

Berlin - Auch Bundesforschungsministerin Dorothee Bär hat ihre ursprünglich geplante Teilnahme am Ludwig-Erhard-Gipfel (LEG) der Weimer Media Group Ende April abgesagt. "Terminliche Überschneidungen machen eine Teilnahme am Gipfel nun leider nicht möglich", schrieb ihr Ministerium auf Anfrage. Die Ministerin werde auf einer Auslandsreise sein, bei der es insbesondere um einen Austausch zu den Themen der sogenannten Hightech Agenda Deutschland gehen solle. Wohin Bär reisen wird, blieb in der Ministeriumsantwort offen.