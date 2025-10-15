Fast zwei Jahre sind seit dem letzten Bürgerstammtisch in Gillersdorf vergangen, der immer gut angenommen wurde. Zwischendurch war die Gaststätte „Schwarzburger Hof“ verpachtet und man hoffte auf eine langjährige Belebung. Seit Monaten steht der „Schwarzburger Hof“ wieder leer. Den Bürgerstammtisch nun fortzuführen, sei eine Möglichkeit, etwas Leben in die Gemeinschaft und in das Gasthaus zu bringen. Am Freitag, dem 24. Oktober, öffnen sich dafür um 19 Uhr die Türen. Für die Versorgung und eine warme Stube sorgen Mitglieder des Heimatvereins. Zur guten Stimmung müssen die Gillersdorfer beitragen.