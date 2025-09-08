Gillamoos-Kundgebung "Berliner Chaos-Club" - Aiwanger attackiert Bundesregierung

Abensberg (dpa/lby - Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger ist beim politischen Frühschoppen seiner Partei im niederbayerischen Abensberg über die Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD hergezogen. "Generell ist diese Merz-Regierung bisher eine Regierung der enttäuschten Hoffnungen. Ich hoffe, dass es noch besser wird – weil schlechter kann es ja bald nicht mehr werden", sagte Aiwanger. Bisher sei in Berlin nichts umgesetzt worden. "Bisher ist nur versprochen und gebrochen." Aiwanger fügte hinzu: "Wer von diesem Berliner Chaos noch nicht die Nase voll hat, meine Damen und Herren, dem ist nicht zu helfen. Schauen wir mal, ob dieser Berliner Chaos-Club überhaupt noch durchhält, bis die nächste Bundestagswahl ist."