Wenn der leidgeprüfte Kalle bis heute neben seinem Bein nicht auch noch den Lebensmut und das Vertrauen zu den Zweibeinern verloren hat, dann verdankt er das seinem Besitzer. Der Tierfreund aus Solz entdeckte den schätzungsweise vierjährigen Rotschopf im vorigen Jahr unter den Bewohnern des Tierheims Rohrer Berg. Das Katerchen, das immer sein Köpfchen schief hält und mit einem stark getrübten linken Auge klarkommen muss, hatte etwas ganz Rührendes. Seine Handicaps dürften die Nachwirkungen eines bösen Katzenschnupfens oder anderer Infektionen sein. Im Meininger Tierheim mussten damals wochenlang seine hartnäckige Ohrenentzündungen behandelt werden. Kalle, der als Fundtier in Dörrensolz aufgelesen worden war, stand das alles tapfer durch.